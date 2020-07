AC Milan : Franck Kessié ne compte pas partir

Prêté deux saisons à l'AC Milan par l'Atalanta Bergame, Franck Kessié s'est définitivement engagé en faveur des Rossoneri l'été dernier. Et cette saison, le milieu de terrain ivoirien a enchaîné les matches puisqu'il en a disputé 33 toutes compétitions confondues (4 buts, 2 caviars). Sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2022, le joueur âgé de 23 ans semble donc bien en Lombardie. Et il l'a encore une fois répété au micro de Sky Italia au moment de répondre à une question sur son avenir.

«L'été dernier, il a été question de mon départ ? Le club ne m'a jamais dit que je devais partir, de l'entraîneur au président. Je veux respecter mon contrat au moins jusqu'à la fin, je veux aller de l'avant avec l'AC Milan. J'ai passé beaucoup de temps ici, et je veux en passer encore plus. Au fil des années, je suis devenu un vétéran du groupe et je dois donner l'exemple», a déclaré l'international ivoirien (39 sélections). Franck Kessié ne devrait donc pas changer de club prochainement.