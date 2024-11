MU : le joueur du Sporting que voudrait ramener Ruben Amorim

Fraichement débarqué sur le banc de Manchester United, Rúben Amorim veut déjà imposer sa patte au club anglais. Selon divers journaux britanniques, ce dernier opterait prochainement pour une défense à trois. Un trio de défenseurs centraux composé de Yoro, Matthijs De Ligt et Lisandro Martinez devrait assurer l’équilibre de l’arrière-garde. Toutefois, avec les possibles départs de Victor Lindelof et d’Harry Maguire, et également la blessure actuelle de Leny Yoro, le coach devra recruter pour ne pas manquer de joueurs. C’est pourquoi Amorim souhaite faire venir Ousmane Diomande du Sporting, selon The Sun.

La suite après cette publicité

«Le Sporting n’acceptera de vendre Diomande que si un club active sa clause libératoire de 70 millions de livres sterling (environ 83 millions d’euros, NDLR)», explique le média. Le joueur de 20 ans, passé par le centre de formation du club danois Midtjylland, a rejoint le Sporting en 2022 pour seulement 7,5 millions d’euros. Le défenseur a réalisé une belle saison l’année dernière attirant ainsi l’attention de l’élite européenne.