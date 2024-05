Quand Fluminense annonce la signature d’Erling Haaland !

Avec Manchester City, Erling Haaland a connu une deuxième cuvée moins réussie que sa première où il avait été prépondérant pour les Skyblues dans leur quête d’un triplé historique. Auteur tout de même de 27 buts en 31 rencontres de Premier League, le cyborg norvégien reste une sommité à son poste et il a encore, à 23 ans, de très belles années devant lui sur le Vieux Continent. Pour autant, dans la soirée de ce lundi, Fluminense a annoncé la signature de l’ancien du Borussia Dortmund.

Une nouvelle qui en a surpris plus d’un et pour cause, le site du champion de la dernière Copa Libertadores a été hacké comme il l’a reconnu par la suite à la presse brésilienne. Dans un communiqué mystérieux, la formation carioca se félicitait d’avoir signé Haaland «après d’intenses négociations et un grand effort de notre direction» et que l’arrivée de l’avant-centre «sera une étape décisive dans le redressement de notre saison.» Finalement, un hacker a revendiqué l’attaque sur les réseaux sociaux. Mauvaise nouvelle pour les fans du Flu…