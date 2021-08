Le nouveau Gareth Bale surprend le Real Madrid, la Juventus accélère sur son mercato

La suite après cette publicité

Le nouveau Gareth Bale est arrivé !

La dernière chance pour Gareth Bale ? C'est ce que pourrait lui offrir Carlo Ancelotti. Pourtant considéré comme un indésirable en raison d'un salaire XXL et d'un rendement loin d'être suffisant, le Gallois pourrait finalement être la bonne surprise du côté des Madrilènes. « Bale est beaucoup plus impliqué avec Ancelotti», écrit Marca. L'ailier de 32 ans semble avoir retrouvé le sourire sous les ordres du tacticien italien qui a été particulièrement ravi de son attitude durant la pré-saison. Et si on revoyait le Gallois supersonique ?

La Juve est «Loca»

Grande nouvelle pour la Juventus ! Après de longs mois de tractations, la Vieille Dame a enfin bouclé le transfert de Manuel Locatelli. Sassuolo a finalement accepté de laisser filer sa pépite pour un prêt de deux ans avec une obligation d'achat obligatoire fixée à 35 M€, comme le précise Tuttosport. Le joueur passe même actuellement sa visite médicale. Avec l'officialisation de Kaio Jorge la veille, la Juve a accéléré dans cette dernière ligne droite du mercato et par la même occasion assuré son avenir en misant sur ces deux jeunes joueurs prometteurs.

Le miraculé Raul Jimenez

Des images qui ont fait froid dans le dos. Le 29 novembre dernier, l'attaquant de Wolverhampton s'était fracturé le crâne à la suite d'un choc violent avec David Luiz lors de la victoire de son équipe sur le terrain d'Arsenal (2-1). L'intéressé est revenu sur cet effroyable accident qui aurait pu lui coûter la vie... «Je me souviens être arrivé au stade, j'ai laissé mes affaires dans le vestiaire, suis sorti voir mes coéquipiers sur le terrain puis je suis revenu dans le vestiaire, et là c'est comme si la lumière s'était éteinte. Je ne me souviens de rien», a-t-il raconté dans les colonnes du Times. Désormais entièrement rétabli, Raul Jimenez peut s'estimer heureux de pouvoir rejouer au football.