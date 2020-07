Le Barça va mettre le paquet sur sa défense au mercato, le match fou de Liverpool régale l'Angleterre

La suite après cette publicité

Le Barça s'attaque à sa défense

En Espagne, le Barça s'attelle déjà à l'un de ses gros chantiers pour ce mercato, celui de la défense. D'après Sport, le club catalan est motivé pour réaliser le transfert d'Eric Garcia, le jeune défenseur central de 19 ans, qui appartient à Manchester City. Le joueur lui serait très chaud pour rejoindre Messi et consorts. Toujours à propos d'une transaction entre les deux clubs, le FC Barcelone souhaiterait de nouveau négocier un échange entre João Cancelo et Nelson Semedo. Une transaction déjà évoquée lors du dernier marché des transferts. Et puis on parle aussi du retour d'Ousmane Dembélé dans la presse catalane. Retrouver le Français en forme serait la priorité pour Quique Setién, d'après Mundo Deportivo, afin de l'avoir pour le retour contre Naples, ou au moins pour les quarts de finale. Son retour serait essentiel pour le coach du Barça. Réponse dans les prochains jours.

«Les rois d'Angleterre»

Du côté de l'Angleterre, c'est Liverpool qui fait les gros titres des médias. Les Reds ont pu fêter leur titre à Anfield après une victoire contre Chelsea dans un match fou, 5 buts à 3. «Les rois d'Angleterre», titre sobrement The Independent. Pour le journal Metro, ce titre et ce sacre semble être une délivrance. «Enfin» s'exclame le tabloïd, 30 ans après les Reds sont de nouveau champions. Même son de cloche en Une du Daily Mirror, qui met à l'honneur les joueurs de Liverpool, comme le coach, Jürgen Klopp. De son côté, le Daily Express parle ce matin d'un «couronnement glorieux», avec une belle victoire face à un membre du Big 5. Le quotidien anglais rapporte également la remise du trophée pour Leeds United. En effet, l'équipe de Marcelo Bielsa a reçu son trophée de Championship hier soir.

Le gouvernement espagnol s'en prend à la Liga

En Espagne, en revanche, l'heure n'est pas à la joie et à la fête. Après le fiasco en 2e division dont nous vous parlions récemment, et l'annulation d'une rencontre après plusieurs tests positifs de joueurs au coronavirus, place maintenant à la polémique. Plusieurs clubs espagnols se sont indignés de cette décision, prise quelques minutes à peine avant la rencontre. Hier, c'était au tour du gouvernement espagnol, à travers le Conseil Supérieur des Sports, de critiquer La Liga et le club de Fuenlabrada. Ce dernier est notamment accusé d'avoir violé le protocole, car l'équipe ne devait pas voyager, par principe de prudence.