La drôle de défense de Djibril Cissé, jugé pour fraude fiscale

Jugé pour blanchiment de fraude fiscale, ce mercredi à Bastia, où un an de prison avec sursis et 100.000 euros d’amende ont été requis contre lui, Djibril Cissé s’est défendu dans les colonnes du Parisien. «Je peux reconnaître à la limite avoir été un peu négligent ou mal organisé sur le traitement de mes factures, mais il n’y a jamais eu chez moi d’intention de frauder le fisc. Je ne les transmettais pas systématiquement à ma comptable et certaines se sont égarées», s’est ainsi justifié l’ancien attaquant de l’AJA.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’ex-international français (41 sélections, 9 buts) aurait omis de déclarer une somme de 550 000 euros placée sur un compte lié à une société par actions simplifiées (SASU) domiciliée à Furiani - lieu de résidence du Français - et placée en liquidation judiciaire. «Je vis très mal d’être aujourd’hui associé à ces mots de fraude, de blanchiment, d’abus de biens sociaux», a par ailleurs concédé Cissé. Le verdict de son procès sera rendu le 13 novembre à Bastia.