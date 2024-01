Coupe d’Asie 2023 : le Japon dévoile sa liste avec Minamino mais sans Kamada

S’imposant 5-0 en amical face à la Thaïlande aujourd’hui, le Japon se prépare parfaitement pour la Coupe d’Asie qui devrait se dérouler lors des prochains jours. Les Samuraï Blue qui sont sur une phase très ascendante débuteront la compétition le dimanche 14 janvier face au Viêt Nam avant de défier l’Irak (19 janvier) et l’Indonésie (24 janvier). Finalistes de la dernière édition, les joueurs d’Hajime Moriyasu figurent parmi les principaux favoris.

On retrouve un groupe complet et qualitatif à toutes les lignes à l’image de Takehiro Tomiyasu (Arsenal) et Hiroki Ito (Stuttgart) en défense, Wataru Endo (Liverpool) et Hidemasa Morita (Sporting) au milieu tout comme Takumi Minamino (Monaco) et Junya Ito (Reims) devant. Keito Nakamura (Reims) est d’ailleurs le troisième joueur de Ligue 1 de cet effectif. En revanche, Daichi Kamada (Lazio) ou encore Kyogo Furuhashi (Celtic) sont absents de cette liste.

La liste complète du Japon

Gardiens : Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Zion Suzuki (Saint-Trond/BEL) et Taishi Brandon Nozawa (FC Tokyo)

Défenseurs : Shogo Taniguchi (Al-Rayyan/QAT), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach/ALL), Tsuyoshi Watanabe (La Gantoise/BEL), Yuta Nakayama (Huddersfield/ANG), Koki Machida (Union Saint-Gilloise/BEL), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/ANG), Hiroki Ito (Stuttgart/ALL) et Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar/PBS)

Milieux : Wataru Endo (Liverpool/ENG), Hidemasa Morita (Sporting/POR), Reo Hatate (Celtic/ÉCO) et Kaishu Sano (Kashima Antlers)

Attaquants : Junya Ito (Reims/FRA), Takuma Asano (Bochum/ALL), Takumi Minamino (Monaco/FRA), Kaoru Mitoma (Brighton/ANG), Daizen Maeda (Celtic/ÉCO), Ritsu Doan (Fribourg/ALL), Ayase Ueda (Feyenoord/PBS), Keito Nakamura (Reims/FRA), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP) et Mao Hosoya (Kashiwa Reysol)