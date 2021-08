Le Real Madrid veut encore jouer un sale tour au PSG

La suite après cette publicité

Pogba et le PSG. Voilà un feuilleton qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que la fin du contrat du milieu de terrain tricolore approche. Sur Foot Mercato, nous vous expliquions en exclusivité début juillet que l'entourage du joueur et le club de la capitale étaient très proches d'un accord, et que le défi parisien tentait le principal concerné. De son côté, la presse anglaise expliquait que la tendance était plutôt à une dernière saison à Old Trafford, avant de partir libre.

Quoi qu'il en soit, le PSG ne sera pas tout seul sur ce dossier, et a un rival de haute volée. Comme l'indique le quotidien AS ce jeudi, le Real Madrid est lui aussi dans le coup. Dans cette affaire, ce sont les Merengues et les Parisiens qui sont les grands favoris pour attirer le Français, et le média dévoile que Pogba a une préférence...

Le PSG, plus puissant

Le Red Devil pencherait ainsi plus pour un départ vers Madrid. « Son intention principale est d'aller au Real Madrid, club qu'il veut rejoindre depuis des années », précise le média ibérique. Seulement, tout indique que financièrement, la force de frappe du Paris Saint-Germain devrait être supérieure à celle du club de Liga et un gros salaire pourra faire la différence.

Si les états-majors des deux clubs ont toujours eu une bonne relation, voici un nouvel épisode qui pourrait encore faire des dégâts, après les cas Pochettino, Varane ou Mbappé. Une chose est sûre : Paul Pogba a des prétendants de qualité. Et c'est lui qui devrait avoir le dernier mot dans cette histoire s'il décide bel et bien de partir libre dans un an.