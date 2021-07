Le PSG se rapproche des exigences du clan Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba sera-t-il toujours Mancunien la saison prochaine ? C'est la volonté des dirigeants anglais, incarnée par Ole Gunnar Solskjær, son entraîneur, mais elle pourrait se heurter aux envies débordantes du Paris Saint-Germain de recruter le milieu de terrain français (28 ans). Comme Foot Mercato le révélait le 13 mars, le club de la capitale parisien a placé l'international français tout en haut de sa liste. Dans la perspective de régénérer leur effectif, les Parisiens sont disposés à utiliser de moyens importants pour mettre la main sur «La Pioche».

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et normalement Sergio Ramos, le PSG n'est toujours pas rassasié, ni comblé. L'une des priorités, dans l'équilibre de l'effectif parisien, est bien de recruter un milieu relayeur d'envergure, capable de se projeter vers l'avant et de marquer des buts. Depuis quelques semaines, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi penchent donc pour un dossier : celui de Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde constitue une exceptionnelle opportunité, qui colle aux critères fixés par le board parisien. Forts d'un contact privilégié avec le conseiller du joueur, Mino Raiola, les dirigeants franciliens ont donc entamé des discussions autour d'une éventuelle arrivée.

Pogba favorable à une arrivée au PSG

Selon nos informations, les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier. À commencer par l'état de la concurrence à laquelle il doit faire face. Plusieurs grands clubs européens, comme la Juventus, restent à l'affût. Toujours selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue.

Ouvert à un départ, Mino Raiola, son super agent italien, avait annoncé en décembre dans une interview accordée au journal italien Tuttosport qu'entre le champion du monde et Manchester United, l'histoire était finie : « il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. » Les prochaines semaines pourraient dessiner un virage crucial dans ce dossier.