Espagne : Luis de la Fuente répond au choix de Brahim Diaz

Brahim Diaz a choisi le Maroc et devrait en porter le maillot à partir de la trêve internationale de mars, et a donc mis derrière lui l’Espagne avec qui il a connu une cape en juin 2021. Le milieu offensif de 24 ans qui brille avec le Real Madrid a pris une décision définitive et le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente était attendu au tournant.

La réponse du coach de 62 ans a été très compréhensive envers le joueur qu’il a connu avec la Rojita (sélection U21) : «je n’ai rien dit. J’appelle ou je n’appelle pas. Brahim a été avec moi plus qu’avec n’importe quel entraîneur, j’ai une appréciation et une valeur démontrée pour lui. Je lui souhaite le meilleur, mais chacun est libre de prendre les décisions que je prends dans le respect le plus absolu.»