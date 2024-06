Espagne : Luis de la Fuente prolongé

Sélectionneur de l’Espagne depuis janvier 2023 et vainqueur de la dernière Ligue des Nations, Luis de la Fuente s’est vu conforter dans ses fonctions ce mardi. Le technicien ibère a ainsi été prolongé jusqu’en juin 2026 en vue de la Coupe du monde 2026. Une belle marque de confiance à dix jours du début de l’Euro 2024.

La suite après cette publicité

«La RFEF a informé le sélectionneur national de l’accord effectif pour le renouvellement de son contrat, comme annoncé en février, ainsi que du renouvellement de son staff technique. Luis de la Fuente a pris la tête de l’équipe nationale en décembre 2022 et a conduit l’Espagne à remporter la Ligue des Nations de l’UEFA 2023, un titre très célébré après plus d’une décennie sans succès. De plus, il a brillamment qualifié l’équipe pour l’Euro de cet été, un tournoi que l’équipe nationale prépare déjà depuis samedi dernier à Las Rozas», peut-on lire dans un communiqué.