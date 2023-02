Almeria - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone affronte Almeria ce dimanche à 18h30 à l’occasion de la 23e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir été éliminés en Ligue Europa par Manchester United cette semaine, les hommes de Xavi doivent profiter du faux pas du Real Madrid contre l’Atletico (1-1) pour prendre le large en championnat. Ils comptent actuellement sept points d’avance sur leur dauphin madrilène et pourraient enchaîner une huitième victoire consécutive en championnat.

Pour ce faire, le technicien espagnol, privé de Dembélé, Fati, et Pedri, a aligné un 4-4-2 avec une attaque composée de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Busquets, De Jong, Gavi et Kessié sont, quant à eux, titulaires dans l’entrejeu.

Les compositions officielles :

Almeria : Martinez – Akieme, Ely, Babic, Chumi – Robertone, De la Hoz, Eguaras – Baptistao, Suarez, El Bilal Toure.

FC Barcelone : Ter Stegen – Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Alba – De Jong, Busquets, Kessié, Gavi – Lewandowski, Torres.