Real Madrid, Croatie : le rêve totalement fou de Luka Modric

L’âge ne semble pas avoir d’effet sur Luka Modric. Vainqueur de la Liga et la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, le milieu croate n’est certes plus un titulaire indiscutable comme par le passé, mais il n’en reste pas moins important au club merengue. Disputant 46 matches pour 2 buts et 8 offrandes la saison dernière, le Ballon d’Or 2018 semble parti sur les mêmes bases et fait même mieux. Il a déjà disputé 12 rencontres pour 2 passes décisives et son temps de jeu est en constante hausse sur le début de saison. A pareille époque l’an dernier, il ne comptait que 9 matches à son actif pour 391 minutes de jeu contre 562 pour le moment. Il n’avait pas été décisif, ce qu’il a réalisé à deux reprises pour le moment.

Alors qu’il a fêté ses 39 ans le 9 septembre dernier, Luka Modric continue de repousser les limites. En entrant en jeu contre l’Atalanta en Super Coupe d’Europe lors d’une victoire 2-0, le milieu de terrain a soulevé son 27e trophée avec le Real Madrid, soit plus que tout autre joueur. À la recherche d’une septième Ligue des Champions - comme son compère Dani Carvajal - ce qui n’a jamais été réalisé auparavant, celui qui est devenu le capitaine des Merengues après le départ de Nacho Fernandez à Al-Qadsiah entend continuer à dépasser les limites de ce qui était possible. Samedi prochain, le Real Madrid affrontera le Celta de Vigo et Luka Modric pourra encore marquer un peu plus l’histoire du club espagnol.

Objectif 2026 pour Luka Modric

En effet, s’il commence ou entre en jeu contre les Galiciens, il dépassera le légendaire Ferenc Puskas qui a disputé son dernier match avec la Casa Blanca à 39 ans et 36 jours et deviendra le plus vieux joueur à avoir porté la tunique blanche. Une sacrée performance, surtout compte tenu de la politique du club qui ne propose que des prolongations d’une année pour ses trentenaires afin de les pousser à se sublimer pour obtenir leur renouvellement. Et Luka Modric semble avoir toujours l’envie d’aller plus loin. Selon Marca, la retraite n’est clairement pas à l’ordre du jour pour Luka Modric. Arrivant à un an de la fin de son bail, le milieu de terrain croate entend prolonger de nouveau en vue de la saison prochaine.

Capitaine et joueur le plus capé de la Croatie avec 181 capes pour 27 réalisations, Luka Modric est le joueur le plus emblématique des Vatreni qu’il a hissé en finale de la Coupe du monde 2018 et en demi-finale de l’édition 2022. Toujours indiscutable dans le onze de Zlato Dalic, il est attendu sur le terrain ce mardi contre la Pologne pour la 4e journée de la Ligue des Nations. S’en suivront ensuite au fil de la saison les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qu’il souhaite disputer avec la Croatie et si possible avec le maillot du Real Madrid. Pour cela, il faudra se montrer convaincant cette saison pour Luka Modric afin de se voir de nouveau prolongé à l’été 2025, quand son bail actuel arrivera à échéance. Pour le moment, l’optimisme est en tout cas présent pour le droitier.