OM : Geromino Rulli ne se compare pas à Steve Mandanda

Portier titulaire de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli a su entrer rapidement dans le cœur des supporters. Des fans qui n’ont jamais vraiment oublié un certain Steve Mandanda. Interrogé à ce sujet par RMC Sport, l’Argentin a été plutôt clair au sujet d’El Fenomeno.

«Pour me comparer à Steve, il faudra que je joue ici 500 matchs, alors que j’en ai joué à peine une dizaine. Il n’y a même pas de point de comparaison entre nous. Mandanda est sûrement le plus grand gardien que l’OM ait connu, à égalité avec Fabien Barthez. Moi, je suis venu ici pour écrire ma propre histoire, et je suis vraiment très content du début de cette aventure. Je veux vraiment continuer à profiter et à donner le meilleur de moi-même.» De quoi faire plaisir aux fans olympiens.

