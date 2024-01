Le monde du football rend un ultime hommage à Franz Beckenbauer

Le Kaiser n’est plus. La légende du football allemand, Franz Beckenbauer, s’est éteint à l’âge de 78 ans, ce lundi après-midi. Depuis plusieurs heures, le monde du ballon rond est en deuil et les hommages ne cessent de se multiplier sur la planète foot, bien au-delà des frontières allemandes. Clubs, instances, joueurs, entraîneurs, légendes… Tout le monde veut accompagner Beckenbauer. Dans un communiqué, la Fédération allemande (DFB) a rédigé une longue missive pour souligner la carrière flamboyante de Beckenbauer. «La Fédération allemande de football (DFB) pleure le décès de Franz Beckenbauer. Le capitaine honoraire de l’équipe nationale est décédé dimanche dernier à l’âge de 78 ans. Il a influencé le football allemand comme aucun autre». Le président de DFB, Bernd Neuendorf , a lui affirmé : «la mort de Franz Beckenbauer est un véritable tournant. Nous regardons l’œuvre de sa vie avec respect et une grande gratitude. Avec lui, nous perdons un footballeur unique et une personne adorable. Le "Kaiser" était l’un des meilleurs joueurs que notre sport n’a jamais vu. Avec sa légèreté, son élégance et sa vue d’ensemble, il a établi des normes sur le terrain. Sa minutie et son charisme en tant que chef d’équipe ainsi que son énergie et son dynamisme à la tête de la Coupe du Monde sont inoubliables. Franz Beckenbauer laisse un grand héritage à la DFB et au football dans son ensemble»

«Franz Beckenbauer, l’un des plus grands fils du football européen, est décédé à l’âge de 78 ans. Der Kaiser était un joueur extraordinaire, un entraîneur à succès et un expert populaire qui a façonné le football allemand comme aucun autre», a d’abord précisé l’Union des associations européennes de football (UEFA). La légende Michel Platini s’est confiée sur les ondes de RMC Sport. «D’abord je l’ai vu jouer face à Cruyff ou contre Pelé au Mondial 1970. Après je l’ai connu à travers mes positions au sein des institutions où j’étais et où il était. On a fait un bout de chemin ensemble. Je savais qu’il était très très malade car Karl-Heinz Rummenigge me l’avait dit. Et voilà, il nous a quittés. Il a été Monsieur football en Allemagne. Il a fait le football allemand, il a fait l’histoire du football allemand. Non seulement c’était un grand joueur mais c’était aussi la classe, la gentillesse, le sourire et le charme. C’était quelqu’un d’exceptionnel et j’étais fier d’être son ami», a confié l’ancien président de l’UEFA. Une perte considérable pour l’Allemagne qui atteint les sphères politiques puisque le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également tweeté, présentant ses condoléances à la famille de la légende : «Champion du monde comme joueur et entraîneur: Franz Beckenbauer était l’un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup le Kaiser, parce qu’il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Il va nous manquer»

Le Kaiser faisait l’unanimité !

En Allemagne, l’entraîneur du Bayer Leverkusen et ancien joueur du Bayern Munich, Xabi Alonso, a envoyé un message d’adieu à celui qui est considéré comme le plus grand footballeur de l’histoire allemande : «Repose en paix, empereur !». Joueur mythique de la sélection allemande et du Bayern, Thomas Müller a aussi tenu à souligner l’impact du Kaiser. «L’un des plus grands footballeurs de l’histoire du Bayern nous a malheureusement quitté. Repose en paix, Kaiser Franz. Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour le football en Allemagne». Même hommage pour Franck Ribéry : «Au revoir, Empereur ! Reposez en paix». Le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann a déclaré : «Pour moi, Franz Beckenbauer était le meilleur footballeur de l’histoire allemande. Son interprétation du rôle de libéro a changé le jeu, ce rôle et son amitié avec le ballon ont fait de lui un homme libre. Il était sublime, il se tenait au-dessus des choses. Lorsque Franz Beckenbauer entrait dans une pièce, la pièce s’illuminait, il méritait à juste titre le titre de "figure éclairante du football allemand". Une aura l’a entouré jusqu’à la fin, que même les problèmes de santé et les coups du sort auxquels il a dû faire face n’ont pas pu l’ébranler. Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu apprendre à le connaître et je me souviendrai de lui avec tendresse». Le mythique club du Bayern a publié un long message sur son site : «Le monde du Bayern n’est plus ce qu’il était - soudainement plus sombre, plus calme, plus pauvre : les champions allemands du record pleurent Franz Beckenbauer, l’unique "empereur", sans qui le FC Bayern ne serait jamais devenu le club qu’il est aujourd’hui. Franz Beckenbauer est décédé hier dimanche à l’âge de 78 ans, entouré de sa famille à Salzbourg. Le FC Bayern porte le deuil aux côtés de ses proches, amis et compagnons, notamment son épouse Heidi et ses enfants Thomas, Michael, Joel Maximilian et Francesca Antonie», est-il écrit dans le communiqué officiel.

Au Bayern, les hommages vont continuer toute la semaine et plusieurs messages au nom du club ont déjà été publiés. Uli Hoeneß, président d’honneur du FC Bayern et ancien coéquipier, a précisé : «Franz Beckenbauer est la plus grande personnalité que le FC Bayern ait jamais eue. En tant que joueur, entraîneur, président, personne : inoubliable. Personne ne l’atteindra jamais. Les gens peuvent dire qu’ils ont vu le football à l’époque de Franz Beckenbauer. Il était pour moi un ami, un compagnon unique et un cadeau pour nous tous. Cher Franz, repose en paix !». Herbert Hainer, président du Bayern, a déclaré : «Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point notre tristesse est grande et quel vide laisse derrière lui Franz Beckenbauer. En tant que joueur, il apportait sur le terrain légèreté, élégance et magie : Franz Beckenbauer apportait l’éclat. Même après sa carrière de joueur, il a laissé une immense marque sur le FC Bayern et le football ; son héritage ne peut pas être mesuré par des titres. La famille du FC Bayern lui est éternellement reconnaissante et je pleure personnellement la perte d’un ami». Karl-Heinz Rummenigge, président de longue date du FC Bayern et ancien coéquipier du Kaiser, écrit : «je suis profondément choqué. Franz Beckenbauer a réécrit l’histoire du football allemand et y a laissé une marque durable. Il était mon capitaine au FC Bayern, mon entraîneur de l’équipe nationale, notre président au Bayern et dans tous ces rôles, il a non seulement réussi mais il est unique. En tant que personnalité, il impressionnait par son grand respect pour tous - car tout le monde était égal avant Franz. Le football allemand perd la plus grande personnalité de son histoire. Il nous manquera plus que douloureusement. Merci pour tout, cher Franz!».

Dans le reste de l’Europe aussi, les messages s’enchaînent pour accompagner Franz Beckenbauer vers sa dernière demeure. Liverpool a écrit : «Une véritable icône du football. Repose en paix, Franz Beckenbauer». L’Ajax Amsterdam, club mythique dans laquelle a évolué Johan Cruyff, a publié une photo de Beckenbauer et de Cruyff avec la phrase «Repose en paix, Franz Beckenbauer». Le Real Madrid s’est empressé de publier un long communiqué pour envoyer ses pensées à la famille de la légende allemande et à tous les acteurs du foot allemand : «Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Franz Beckenbauer, l’une des plus grandes légendes du football européen et mondial. Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et son amour à sa famille, à ses coéquipiers, à ses clubs et à tous ses proches». L’Inter Milan pleure aussi cette perte terrible pour le football : «Exemple de classe et d’équité, légende du football mondial : le Club et tout le monde Nerazzurri pleurent ensemble le décès de Franz Beckenbauer». Lionel Messi a publié une story sur son compte Instagram, accompagnée de «repose en paix». En France, l’OM a été le premier club à communiquer, là où l’ancien libéro allemand était devenu entraîneur en 1990 : «Personnalité historique du football européen, il avait occupé le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 1990-1991. L’Olympique de Marseille adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a écrit le club phocéen dans un tweet relayé sur les comptes officiels.