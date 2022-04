Mercato : Manchester United veut dix recrues !

La suite après cette publicité

Une classe d'écart. Hier soir, Manchester United a été lourdement battu par Liverpool. En effet, les Red Devils ont encaissé 4 buts à Anfield, soit un de moins qu'au match aller où ils avaient déjà perdu (5-0, 24 octobre). Deux échecs qui illustrent parfaitement le gouffre qui sépare aujourd'hui les deux cadors anglais selon Ralf Rangnick, très mal à l'aise face aux médias. «En tant qu'entraîneur, c'est extrêmement embarrassant de s'asseoir ici et de tenir une conférence de presse comme celle-ci. Nous devons juste admettre qu'ils sont meilleurs que nous».

Il a ajouté : «lorsque Jürgen Klopp est arrivé il y a six ans à Liverpool, ils ont changé au club et ont élevé non seulement l'équipe, mais aussi le club et la ville à un nouveau niveau. Je ne blâme personne, ni mes joueurs ni personne d'autre, mais nous devons juste réaliser quel genre d'équipe ils avaient à disposition. Regardez leur banc, regardez les quatre joueurs qui n'étaient même pas dans l'équipe. Cela illustre quel genre de qualité et le type d'équipe qu'ils ont construit ensemble en travaillant avec Jürgen et son équipe lors des six dernières années».

Rangnick veut que MU change tout ou presque

Rangnick, recruté pour remplacer Solskjaer et faire un état des lieux, a poursuivi ensuite : «ce n'est pas seulement la qualité des joueurs, mais leur mentalité, leur énergie et leur physique. Je dirais qu'ils ont 25 voitures de Formule 1 dans leur équipe. Liverpool n'a eu besoin que de deux ou trois mercatos et si vous savez ce que vous cherchez, cela ne prend pas quatre ou cinq ans. Ici, c'est ce qui doit se passer lors des prochaines fenêtres de transfert. Si vous regardez les deux clubs qui dominent actuellement la Premier League, ils ont fait exactement cela. Ils ont fait venir deux managers et non seulement ils ont fait venir deux managers, ils ont également tout changé en termes de formation, de quels joueurs ont-ils besoin ? Quel genre de football veulent-ils jouer ?»

L'Allemand a enfin réclamé des renforts pour aider MU et son futur coach Erik ten Hag à retrouver son standing. «Si vous analysez la situation, ce n'est pas si difficile à analyser. L'équipe a besoin d'une reconstruction, non pas parce que certains joueurs doivent partir, mais pas mal d'entre eux n'ont plus de contrat, leurs contrats expirent, alors pour moi, il est clair qu'il y aura 6, 7, 8, voire certainement 10 nouveaux joueurs. Et avant de les signer, vous devez savoir comment vous voulez jouer. Quel genre de football le nouveau manager veut-il mettre en place ? Et ensuite, vous partez de là et amenez chaque joueur correspondant à ce type de profil et de jeu». Plusieurs éléments comme Antonio Rüdiger, Harry Kane, Darwin Nuñez, Antony, Declan Rice, Kalvin Phillips, John McGinn, Ruben Neves ou encore Richarlison ont été liés aux Mancuniens. Le changement commence maintenant à Manchester United !