Premier League : Liverpool inflige une nouvelle humiliation à Manchester United

Objectif quadruplé, rien que ça ! Liverpool était toujours dans la course pour s'offrir tous les titres possibles cette saison à l'heure de recevoir Manchester United à Anfield. Une victoire ce soir permettait même aux Reds de reprendre le fauteuil de leader de la Premier League, en attendant la rencontre entre Manchester City et Brighton demain. Au coup d'envoi, un succès semblait même une formalité pour les troupes de Jürgen Klopp à la forme autant éclatante que MU vit une saison galère. Et pour ne rien arranger, Ronaldo, qui sortait d'un triplé contre Norwich, ne faisait pas le déplacement au lendemain de l'annonce du décès de son nouveau-né. Rangnick essayait un hasardeux 3-4-3 avec le revenant Phil Jones titulaire, tout comme Pogba au milieu en soutien d'un trio Elanga-Rashford-Fernandes.

Ce onze inédit n'aura pas le temps de s'exprimer, complètement dépassé dès les premières minutes par le collectif adverse. Dès la 5e minute, Mané ouvrait le jeu dans le couloir droit où Salah et Alexander-Arnold faussaient compagnie à tout le monde. Le centre de l'Égyptien permettait à Luis Diaz d'ouvrir le score à bout portant (1-0, 5e). La soirée débutait très mal et s'annonçait rapidement cauchemardesque. Seul l'hommage rendu par Anfield à Cristiano Ronaldo et sa famille à la 7e minute offrait un peu de répit. Paul Pogba, qui n'a jamais remporté le moindre derby, sortait sur blessure après dix minutes de jeu. L'entrée de Lingard ne changeait rien à la physionomie de la rencontre. On ne voyait que le rouge de Liverpool sur la pelouse.

Soirée cauchemar pour Manchester United

Les Scousers maîtrisaient totalement les éléments et marquaient un second but grâce à Salah, à la conclusion d'un mouvement limpide et surtout d'une passe absolument merveilleuse de Mané (2-0, 22e). Ce match prenait des allures de correction même si un hors-jeu refusait justement le doublé à Luis Diaz (35e). C'est la mi-temps qui mettait une pause à ce massacre. Rangnick tentait alors de sauver les apparences en changeant de système. Le calvaire du pauvre Phil Jones s'arrêtait là, c'était sans doute mieux ainsi, remplacé par Sancho. La venue de l'Anglais sur le terrain apportait un peu de créativité mais c'est surtout Liverpool qui avait laissé un peu de sa concentration au vestiaire à l'image d'une petite erreur d'inattention de Van Dijk (46e) et de cette glissade de Thiago Alcantara (57e).

Les Red Devils tentaient d'en profiter pour relancer un match qui semblait pourtant perdu d'avance mais c'était sans compter sur l'impeccable Alisson, auteur d'une double parade déterminante devant Rashford et Elanga (64e). Le gardien brésilien évitait à son équipe, coupable de relâchement, une fin de rencontre un peu pénible. Cet avertissement était pris au sérieux car dans la foulée, Liverpool accélérait à nouveau et prenait un large définitif. Sur un nouveau débordement de Luis Diaz, Mané reprenait en première intention pour loger sa frappe croisée dans le petit filet de l'impuissant De Gea (3-0, 68e). La fête était même totale à Anfield. Robertson récupérait un ballon bazardé par Maguire pour offrir à l'entrant Jota une passe décisive et un doublé à Salah (4-0, 85e). Après le 5-0 de l'aller, Liverpool soigne à nouveau sa différence de buts et prend deux points d'avance sur City. La route vers le quadruplé est toujours dégagée.