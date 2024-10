Racisme : Nico Williams répond à Vinicius Jr

Il y a quelques semaines, Vinicius Jr avait mis le feu en Espagne. En effet, le Brésilien, victime de plusieurs actes racistes, avait suggéré de confier l’organisation du Mondial 2030 à un autre pays (l’Espagne va organiser le tournoi en collaboration avec le Maroc et le Portugal, ndlr). Ce qui avait provoqué la colère de plusieurs personnalités, qu’elles soient du monde politique ou du monde du sport, de l’autre côté des Pyrénées. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien accordé à El Mundo, Nico Williams (Athletic Bilbao) a été invité à répondre à la star madrilène.

«Évidemment, je ne suis pas à la place de Vinicius et je ne sais pas ce qu’il ressentira. Je peux parler pour moi et c’est vrai que dans le football il y a trop d’insultes. Je n’aime pas quand ils insultent les autres, que ce soit Vinicius ou Luka Modric. Il faut aller dans le stade pour profiter et soutenir son équipe sans avoir besoin d’insulter qui que ce soit. Ces derniers temps, il y a eu trop d’altercations en quelques jours seulement. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je pense qu’il faut réfléchir parce que je ne comprends pas ces comportements et ils aggravent le football. Trop souvent, il y a un manque de respect envers les autres.» Le joueur de la Roja espère que les choses vont vite changer.