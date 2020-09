Real Madrid : Zinedine Zidane a pris une décision forte avec Luka Jovic

Il était arrivé à Madrid contre un joli pactole de 60 millions d'euros, et une étiquette de prédateur des surfaces. Malheureusement, l'attaquant serbe de 22 ans n'a jamais réussi à être à la hauteur des attentes, n'entrant que très peu dans les plans de Zinedine Zidane. En Liga, il n'a joué que 17 matchs, dont 4 petites titularisations. Le tout, pour 2 buts et 1 passe décisive. Une situation compliquée pour celui qui était convoité par pratiquement tous les gros clubs européens il y a un peu plus d'un an.

La suite après cette publicité

Il y a aussi eu quelques incidents extra-sportifs évoqués par les médias espagnols, tout comme une difficulté à s'intégrer dans le vestiaire. Et pour cette saison alors ? Le Real Madrid n'ayant enrôlé personne dans le secteur offensif pour l'instant, tout portait à croire que l'ancien de Francfort et de Benfica allait avoir droit à une seconde opportunité.

Luka Jovic accepte la décision de Zidane

Mais visiblement, Zinedine Zidane ne voit pas les choses de cet œil-là. Comme l'explique le quotidien AS, l'entraîneur français s'est réuni avec le joueur de 22 ans. Et il lui aurait recommandé de se trouver un club en prêt pour cette saison qui va démarrer dimanche pour les Merengues, avec un duel contre la Real Sociedad. De quoi faire comprendre à l'attaquant qu'il n'entre pas dans ses plans.

Surpris, le principal concerné a tout de même pris note du conseil de son entraîneur et va visiblement lancer les travaux pour se chercher un club. Reste maintenant à savoir où il pourra rebondir, puisqu'il a refusé de nombreuses approches ces derniers temps venant de clubs comme Chelsea, Naples ou Monaco, qui ont tous enrôlé un nouvel attaquant entre temps. Du côté du Real Madrid, on semble de plus en plus compter sur Borja Mayoral comme relève de Karim Benzema...