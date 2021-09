Argentine : le coup de gueule de Lionel Scaloni

À quelques heures du choc entre les deux géants du continent sud-américain, l'Argentine et le Brésil, à Sao Paulo, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a poussé un coup de gueule concernant la décision de la Premier League de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux se déroulant dans des pays de la liste rouge.

La suite après cette publicité

Une sortie fairplay, dans le sens ou le Brésil est largement plus pénalisé que son équipe pour ce match, avec de grosses absences comme Alisson, Gabriel Jesus, Thiago Silva ou Roberto Firmino. Problème, l'équité sportive est bafouée. « Peu importe qui ça pénalise, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili, la Colombie... Ça peut passer pour un match ou deux, on sait tout ce qui se passe (avec la pandémie, NDLR). Mais si on continue comme ça, la compétition n'est pas juste. Il faudra une position claire et définitive pour la prochaine date FIFA », a assené Scaloni.