Celta : les supporters réclament la tête de Luis Campos

Après une première année compliquée, Luis Campos a plus ou moins inversé la vapeur à Paris. Cet été, il a eu la main sur le mercato. Il n’a d’ailleurs pas hésité à faire venir de nombreux joueurs représentés par son ami Jorge Mendes. Ce qui a fait jaser. Mais le Portugais n’a pas forcément été plus embêté que ça. Actuellement, il a d’autres chats à fouetter. En effet, il est de plus en plus contesté au Celta de Vigo. Un club où il occupe le rôle de conseiller externe. Mais son manque d’investissement et de présence en agace plus d’un.

La suite après cette publicité

Marca explique que les supporters du club ibérique ne comprennent pas comment il peut encore occuper cette fonction et gérer le mercato d’hiver alors qu’il n’est pas impliqué. Le média ibérique explique qu’il va perdre ce poste et donc un gros contrat à l’issue de la saison. Une saison où le Celta, 18ème et premier relégable en Liga, pourrait terminer en deuxième division sous les ordres d’un Rafael Benitez de plus en plus contesté.