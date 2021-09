MHSC - ASSE : la réaction à chaud de Valère Germain

Pour sa première sous le maillot montpelliérain, Valère Germain s'est illustré de la meilleure des manières en inscrivant son premier but avec le MHSC lors de la victoire de ses nouveaux coéquipiers face à Saint-Étienne (2-0). Interrogé à l'issue de la rencontre, l'ancien Marseillais n'a pas caché sa joie au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

«Oui on a la victoire au bout ça fait du bien. Ca faisait un moment que je n'avais pas joué. Très belle journée collectivement et individuellement. C'était un but important pour avoir deux buts d'écart et être plus tranquille. On a gagné, il faudra se reposer pour le prochain match.»