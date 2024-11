L’aveu de Thierry Henry sur sa carrière d’entraîneur

Sur le banc de l’équipe de France U23 durant les JO de Paris 2024, Thierry Henry (47 ans) a vécu l’une des plus belles expériences de sa carrière d’entraîneur et de sa vie d’homme. Lors d’un entretien accordé à GQ, le champion du monde 98 a d’ailleurs révélé que son succès avec les Bleuets lors des Jeux Olympiques (vice-champions olympiques, nldr) a été un vrai soulagement pour lui. «Quand j’ai pris en charge les Espoirs, je n’étais pas épanoui comme entraîneur. J’étais convaincu que j’étais capable de mener un groupe mais je ne l’avais pas encore fait. Maintenant, j’ai coché cette case et je suis plus relax. C’est sans doute un peu égoïste, mais j’avais besoin de me le prouver à moi-même. Mais bon, calmons-nous. Je n’ai pas gagné la Ligue des Champions non plus.»

La suite après cette publicité

Celui qui est actuellement consultant pour CBS Sport a d’ailleurs ajouté qu’il s’est réconcilié avec une partie du public français durant les JO. « Je n’avais jamais vu un stade qui fait la ola dès le coup d’envoi ! Le public était patient et là pour nous encourager d’entrée, alors qu’en général, avec l’équipe de France, ça peut vite gronder si le match ne commence pas bien. À aucun moment le public n’a sifflé, que ce soit au début de la compétition contre les États-Unis ou en demi-finale quand nous perdions 1-0 contre l’Égypte. C’était franchement extraordinaire. Merci à tout jamais à Marseille, Bordeaux, Nice et Lyon. Mais honnêtement, je ne pensais pas pouvoir me reconnecter comme ça avec le public français. Je pensais que c’était fini.» Libre, il est prêt pour un nouveau défi, en France ou ailleurs…