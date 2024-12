La confidence de Kylian Mbappé sur les JO 2028

C’était le grand objectif de Kylian Mbappé. Il y a quelques années, l’attaquant du Real Madrid avait exprimé publiquement son envie de jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Finalement, cela n’a pas pu se faire puisque le club madrilène n’a pas souhaité libérer son joueur qui sortait d’un Euro assez épuisant. De quoi abandonner l’idée de jouer ce tournoi spécial ? Pas vraiment comme il l’a confié dans l’émission beUnited sur beIN Sports.

«Quatre ans, c’est loin, je ne sais pas ce qu’il va se passer dans quatre ans. C’est vrai que les JO à la maison ont été une grande réussite, tout le monde avait peur et ça s’est passé de manière incroyable les JO et les Paralympiques. On a donné une bonne image et on peut être fier de ça. Il faudra voir comment je serais mentalement et physiquement. Il n’y a rien au-dessus du maillot de la France. Tu représentes les tiens aux yeux du monde, tu fais partie des meilleurs joueurs de la nation. Tu veux mettre le pays sur le toit du monde. Avec les JO, tu peux voir la fierté des athlètes. Et eux, c’est au-dessus de nous, car cela donne une gloire et une lumière qu’ils n’ont pas au quotidien. Nous ça fait partie du quotidien heureusement ou malheureusement. J’ai toujours adoré les JO parce que ça met en lumière des sports que tu ne regardes pas spécialement dans l’année et tu vois comment ils ont travaillé pendant 4 ans pour des épreuves de quelques secondes. Moi, ça dure 1h30. Cette pression d’être présent à l’instant T», a-t-il lancé.