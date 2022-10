Droits TV : le torchon brûle entre beIN Sports et la Liga !

La tension monte entre la Liga et beIN Sports. Alors que le président de LaLiga, Javier Tebas, s'était récemment attaqué à beIN Sports quant à un défaut de paiement de 50 millions d'euros du groupe de diffusion qatari, ce dernier a tenu à lui répondre. Ce vendredi, beIN Media Group confirme, en effet, «qu'il a honoré ses dernières obligations envers LaLiga - comme prévu, et conformément à la relation de confiance de beIN avec tous nos partenaires depuis des décennies».

Par ailleurs, le média ajoute que le montant dû «était de 38 M€ (et non de 50 M€) selon les modalités du contrat». Une précision allant à l'encontre des récentes déclarations de Tebas, remonté contre le groupe. « Depuis le 15 août, ils nous doivent 50 M€. Ils nous devaient 60 millions et ils en ont payé 10 », assurait dernièrement l'avocat espagnol. Diffuseur de la Liga dans 35 pays, beIN Sports, agacé des nombreuses sorties agressives de Tebas, a d'ailleurs décider de contre-attaquer en annonçant l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Javier Tebas attaqué à son tour !

La raison ? Une «violation des normes professionnelles les plus élémentaires». Perdant patience face aux nombreuses attaques du président de la Liga à l'encontre du PSG et de son président Nasser al-Khelaïfi, également président de beIN Media Group, le groupe qatari a donc fait le choix de répliquer, engageant une bataille qui pourrait durer sur la longueur.

«Il est regrettable que le président de LaLiga, semaine après semaine, poursuive des querelles personnelles déséquilibrées et des attaques publiques contre les partenaires et les parties prenantes, au détriment des meilleurs intérêts des clubs espagnols et du football espagnol. Tout cela, à un moment où LaLiga a plus que jamais besoin d'un bon leadership et de partenariats solides», a ainsi assuré beIN par l'intermédiaire de son porte-parole. Oui, la collaboration entre les deux parties semble bel et bien prendre un nouveau virage.