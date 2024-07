Copa América : l’Uruguay écarte les États-Unis, le Panama qualifié

Pour cette troisième journée de Copa América, le pays hôte américain n’avait pas le droit à l’erreur contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa pour se qualifier en quarts de finale de sa compétition. Troisièmes du groupe au coup d’envoi, les Américains n’ont pas réussi à faire la différence et ont concédé l’ouverture du score d’Olivera en seconde période (1-0, 66e).

Dans le même temps, le Panama, qui avait battu les USA lors de la deuxième journée, s’est imposée contre la Bolivie (3-1) et termine donc à la deuxième place du groupe, devant les États-Unis, troisièmes et éliminés, avec la Bolivie. L’Uruguay et le Panama connaîtront cette nuit leur adversaire en quarts de finale, dans le groupe du Brésil.