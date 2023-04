Barça - Real Madrid : Federico Valverde recadre Vinícius Júnior

La suite après cette publicité

Federico Valverde a savouré la victoire de son équipe face au FC Barcelone hier, mais pas l’animosité permanente autour de la rencontre. Interrogé après la victoire écrasante du Real Madrid au Camp Nou (0-4), en demi-finale retour de Coupe du Roi, le milieu de terrain uruguayen a ciblé Vinícius Jr et ses bisbilles avec Gavi, qui auraient pu coûter cher à son équipe.

«Oui, le résultat est très satisfaisant parce que l’important était de se qualifier et on l’a fait. Mais il faut qu’on réfléchisse un peu plus, a insisté le joueur de 24 ans. Et je ne parle pas seulement des joueurs de Barcelone. Nous aussi, on doit le faire. Ça fait partie du football. Au lieu de profiter du match, on les affronte…», a-t-il regretté, ciblant sans donner de nom Vinícius, encore au cœur d’une altercation avec Gavi, un mois après leur prise de bec lors du match aller.

