Copa del Rey : le Real et Benzema détruisent le Barça au Nou Camp et accèdent à la finale

Relégué à 12 points en Liga et battu 1-0 au match aller au Santiago-Bernabéu lors de la demi-finale de Copa del Rey, le Real Madrid venait défier le FC Barcelone au Nou Camp en position de faiblesse. Cela s’est ressenti durant les premières minutes. Avec Camavinga latéral gauche et Benzema en pointe, les Merengues entamaient difficilement cette rencontre. Bousculés par l’intensité mise par les Catalans, ils devaient leur salut à Courtois, auteur d’une parade déterminante devant Rapinha (14e), et surtout Robert Lewandowski juste avant la pause (45e). Entre temps, les hommes de Carlo Ancelotti avaient laissé passer l’orage. Vinicius a même failli ouvrir le score, sans un retour d’Araujo devant sa ligne (12e). Très nerveux, le jeune Brésilien passait complètement à côté de cette première période, jusqu’à ce une-deux avec Benzema. Décalé par son coéquipier sur la droite, le Français feintait sa frappe pour remettre sur Vinicius, qui débloquait le tableau d’affichage (0-1, 45e+1).

Le Real avait fait le plus dur en revenant à auteur de son meilleur ennemi. Mieux encore, il prenait rapidement les devants au retour des vestiaires grâce à Benzema. Le Ballon d’Or 2022 profitait d’un ballon de Modric et d’une glissade de Koundé pour faire le break (0-2, 50e). Dans la foulée, Kessié accrochait Vinicius et offrait à Benzema le doublé sur penalty (0-3, 58e). Le Barça venait de perdre le fil de ce match en quelques minutes. Les changements de Xavi ne suffisaient plus, d’autant qu’Eric Garcia ne rassurait guère en écopant d’un avertissement une poignée de secondes après son entrée en jeu. Ter Stegen maintenait les siens en vie sur cette reprise d’Asensio (78e) mais s’inclinait à nouveau sur ce nouveau but de Benzema (0-4, 81e), auteur d’un fabuleux triplé. Humiliés dans leur stade 4-0, les Blaugranas sortaient du match et répondaient aux provocations adverses dans une fin de rencontre particulièrement tendue. Qu’importe pour le Real Madrid, qui rejoint Osasuna en finale de Coupe du Roi le 5 mai prochain.

