Jude Bellingham remporte le Trophée Kopa 2023

Cette 67e édition du Ballon d’Or France Football est animée et permet de récompenser les joueurs et les joueuses qui ont marqué la saison 2022/2023. Pour le trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison écoulée, ils étaient dix en course. Ainsi, Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) et Jamal Musiala (Bayern Munich) faisaient figure de favoris.

C’est finalement le premier cité qui a été sacré juste devant son homologue allemand. Deuxième en 2021 et quatrième l’an dernier, Jude Bellingham glane enfin ce titre. À noter que les lauréats 2021 et 2022, Pedri (FC Barcelone) et Gavi (FC Barcelone) étaient en lice tout comme Rasmus Højlund (Atalanta/Manchester United), Antonio Silva (Benfica), Xavi Simons (PSV Eindhoven/PSG/RB Leipzig), Elye Wahi (Montpellier HSC/RC Lens) et Alejandro Baldé (FC Barcelone).