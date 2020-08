Youth League : Benfica ne fait qu'une bouchée de l'Ajax et file en finale

La première demi-finale de Youth League se disputait ce samedi après-midi, au Centre sportif de Colovray de Nyon, en Suisse. Celle-ci opposait l’Ajax, tombeur 3-1 au tour précédent de Midtjylland, à Benfica, vainqueur du Dinamo Zagreb sur le même score. Si sur le papier et au vu du parcours accompli, les deux équipes semblaient proches, sur le terrain il en a été tout autre cet après-midi. Très bien lancés dans ce match, les joueurs de Benfica ont rapidement mis le pied sur le ballon et ouvert le score avant la pause par l’intermédiaire de Tiago Araujo (42e).

Auteur de trois changements à la pause, John Heitinga, le coach de l’Ajax a tenté de motiver ses troupes, en vain. À quinze minutes du terme, le jeune portugais Umaro Embalo a permis aux siens de creuser l’écart (75e). Avant un troisième but sur penalty du milieu de terrain Tiago Dantas (79e) qui a mis fin aux espoirs néerlandais (3-0). Avec cette victoire nette et sans bavure l’équipe portugaise s'offre une troisième finale et espère un premier succès. Elle attend maintenant de connaître son adversaire. Le vainqueur de la seconde demi-finale qui opposera en début de soirée le Real Madrid au Red Bull Salzbourg.