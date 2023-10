Bayern Munich : nouvelle rechute pour Raphaël Guerreiro

Décidément, Raphaël Guerreiro n’est pas épargné par les pépins physiques depuis son arrivée au Bayern Munich. Cet été, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund n’a pas disputé la préparation estivale en Asie en raison d’une déchirure musculaire au mollet droit. De retour à la compétition à l’occasion du premier tour de la Coupe d’Allemagne face à Munster (4-0) fin septembre, le Portugais va connaître un nouveau coup d’arrêt.

Comme annoncé par le champion d’Allemagne en titre via un communiqué officiel, le joueur de 29 ans s’est blessé à la cuisse gauche à l’entraînement. Forfait pour la rencontre face à Fribourg ce dimanche, l’international lusitanien (64 sélections, 4 buts) manquera les prochains rendez-vous comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 avec le Portugal. «Le Bayern Munich sera privé de Raphaël Guerreiro pour le match à domicile contre le SC Fribourg. Le Portugais de 29 ans s’est déchiré une fibre musculaire de la cuisse gauche à l’entraînement et est absent pour le moment. Raphaël Guerreiro ne se rendra pas non plus en équipe nationale portugaise et terminera sa phase de réadaptation à Munich», a déclaré la formation munichoise.