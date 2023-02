PSG : Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités sur sa cohabitation avec Keylor Navas

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, auréolé d’un titre de champion d’Europe acquis avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma (23 ans) pensait arriver en terrain conquis. Recruté libre de tout contrat, le Transalpin avait été considéré comme l’une des meilleures affaires du mercato estival. Dans les colonnes de L’Équipe du jour, l’intéressé a d’ailleurs confié qu’il avait choisi Paris parce qu’il avait senti que tout le monde le voulait. Mais alors qu’il a débarqué dans la capitale avec la volonté « d’aider l’équipe à gagner le plus de trophées possibles », Donnarumma s’est rapidement rendu compte qu’il avait atterri dans un bourbier.

Une saison 2021/2022 bénéfique pour sa carrière

Entraîneur du PSG à l’époque, Mauricio Pocchettino n’a jamais voulu trancher entre lui et Keylor Navas. Le Costaricien bénéficiait en tout cas du soutien d’un vestiaire très sud-américain. Et quand Pochettino a enfin fait son choix, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (Donnarumma était titulaire à l’aller et tout le monde pensait que Navas le serait au retour), Donnarumma a vécu une soirée cauchemardesque marquée par sa boulette face à Karim Benzema. Une année pas simple, avant d’être enfin installé au poste de numéro un depuis l’arrivée du tandem Galtier-Campos.

Interrogé par le quotidien sportif, l’Italien a toutefois confié que cette saison 2021/2022 compliquée lui a fait un grand bien pour sa carrière. « Pour moi, la saison dernière m’a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m’a apporté, je l’ai vécu comme ça. (…) L’an passé, l’important était d’essayer d’être prêt à chaque fois que je jouais. Je l’ai pris comme ça, même si c’est difficile, c’est une expérience en plus qui t’aide, surtout quand tu es jeune. »

Ça devenait compliqué entre Navas et Donnarumma

Depuis, Donnarumma est donc le titulaire et Navas a fini par filer en prêt du côté de Nottingham Forest. Une bonne nouvelle pour l’Italien. Pas forcément pour tout le monde puisque Donnarumma ne dégage toujours pas de sérénité dans ses cages malgré sa promotion. Mais une chose est sûre : même s’il jure s’être bien entendu avec son rival, le Transalpin apprécie de ne plus avoir Navas dans les pattes chaque matin à l’entraînement.

« C’est sûr, ce n’est pas facile, tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s’entendait bien, mais c’est normal que ce soit difficile. Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué. Nous l’avons bien pris, lui comme moi, en essayant d’aider l’équipe, ce qui est la seule chose importante. Il ne s’agissait pas seulement de lui ou de moi, mais de toute l’équipe. (…) C’est normal de faire des choix, à un moment. Et il fallait faire un choix, que ce soit lui ou moi, c’était important pour tout le monde. » C’est dit.