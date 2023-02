Premier League : Keylor Navas fait déjà l’unanimité à Nottingham Forest

La suite après cette publicité

Son avenir était bouché depuis la venue de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, qui avait choisi Gianluigi Donnarumma comme gardien titulaire. Mais le club de la capitale a finalement trouvé un accord dans les derniers instants du mercato hivernal pour boucler le départ du Costaricien du côté de Nottingham Forest, en prêt. Bloqué depuis plusieurs semaines, l’ex-portier du Real Madrid a finalement obtenu gain de cause pour relancer sa carrière et découvrir la Premier League.

Contre Leeds United, à l’occasion de la 22e journée du Championnat d’Angleterre, le portier de 36 ans a donc pris place dans les cages des Reds, qui cherchaient un remplaçant pour faire face à la blessure de Dean Henderson. Accueilli comme un prince par le public du City Ground, Navas n’a mis que deux minutes pour se montrer avec un superbe arrêt en deux temps face à Sinisterra (2e), avant une intervention spectaculaire devant le défenseur anglais Luke Ayling (38e). Pour un total de quatre arrêts décisifs.

Avec un grand Keylor Navas, Nottingham Forest devance Leeds United

Keylor Navas élu homme du match

Keylor Navas a donc parfaitement fait le job et a réalisé un joli clean-sheet pour sa première sortie dans les buts de son nouveau club, qui s’est imposé face aux Peacocks (1-0). Seul bémol, Keylor Navas a terminé la rencontre balafré. La faute à une intervention mal maîtrisée de son partenaire Willy Boly, qui touchait involontairement son gardien au visage, avec ses crampons. Anecdotique, puisque l’international costaricien a été élu homme du match et a permis à son club de grimper à la 13e place du classement.

«Il voulait faire du bien à son nouveau club pour son premier match, et il l’a fait. Il a été brillant en première mi-temps, exceptionnel et calme. Les points évidents sont ses arrêts, et à juste titre, il mérite tout le crédit pour cela, mais j’ai aimé son calme, sa gestion du jeu et sa prise de décision, j’ai vraiment apprécié cette partie de sa performance, a réagi son entraîneur Steve Cooper, en conférence de presse. Nous sommes vraiment heureux qu’il soit là et nous avons hâte de travailler avec lui».