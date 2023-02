Avec un grand Keylor Navas, Nottingham Forest devance Leeds United

Dans l’attente du choc entre Tottenham et Manchester City (17h30), Nottingham Forest recevait Leeds United dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Un match important pour le maintien, mais qui marquait également la première de Keylor Navas dans les cages de Forest, depuis son départ du PSG. Et grâce à un but de Johnson, auteur d’une belle reprise de volée (1-0, 14e), les Reds se sont imposés sans forcer.

La suite après cette publicité

Pour sa première, Navas s’est montré parfait en réalisant notamment un bel arrêt sur une tentative de Sinisterra (2e). Avec à ce succès et ce premier clean-sheet pour le portier costaricien, Nottingham Forest grimpe au 13e rang devant Leicester, alors que Leeds, 17e, se rapproche sérieusement de la zone rouge.

À lire

PSG : le transfert de Keylor Navas à Nottingham Forest a failli échouer