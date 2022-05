Real Madrid : Eduardo Camavinga fait le bilan de sa première saison

Arrivé en août 2021 en provenance du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (19 ans) est sur le point d'achever sa première saison avec le Real Madrid. Avant ça, le milieu de terrain tricolore retrouvera Liverpool le 28 mai prochain pour une finale de Ligue des Champions d'ores et déjà très attendue. Interrogé dans l'émission Telefoot, l'ancien Rennais en a profité pour faire le bilan de sa première saison chez les Merengues.

La suite après cette publicité

«Je savais que ça allait prendre du temps. C'est la première chose qu'on m'a dit en arrivant. On m'avait prévenu que la 1ère année ici c'est compliqué. J'ai pris mon mal en patience, et j'ai continué à bosser. Mon bilan reste positif, même s'il y a des choses que je dois améliorer. J'ai quand même pas mal joué, des gros matchs, on a remporté la Liga et la Supercoupe : dans l'ensemble, c'est positif. J'aime pas ne pas jouer, j'aimerais jouer plus, mais ça va venir naturellement. L'an prochain je serai au Real Madrid, je m'inscris sur la durée, bien sûr».