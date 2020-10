Adil Rami nouveau consultant RMC

Il avait quitté l’Olympique de Marseille il y a un peu plus d’un an. Depuis, Adil Rami a enchaîné les expériences peu concluantes à Fenerbahçe en Turquie ou encore à Sochi en Russie. Mais aujourd’hui tout cela semble bien loin de lui. En effet le défenseur de 34 s’est cet été engagé en faveur des Portugais de Boavista et s’y régale comme il l’a si bien évoqué au cours d’un entretien accordé au Figaro il y a peu.

Mais ce n’est pas tout, selon L’Équipe ce vendredi, Adil Rami qui est en contact depuis plusieurs mois avec la radio RMC, a décidé d’accepter une proposition de cette dernière. Le quotidien français nous apprend qu’il devient consultant pour la station et interviendra de façon hebdomadaire dans l’émission Top of the foot animée par Jean-Louis Tourre et Mohamed Bouhafsi.