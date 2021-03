OL : Jean-Michel Aulas éjecte l'OM du big 4 de Ligue 1

L'idée d'un top 4 français, à l'image de ce qui peut exister en Angleterre, existe depuis un long moment. Mais, en dehors du Paris Saint-Germain, aucune autre équipe n'est suffisamment régulière pour pouvoir se targuer de créer une rivalité sur la longueur avec le Paris SG et encore moins de commencer à former ce fameux big 4 ! Mais cette saison pourrait changer la donne quand on voit l'allure de Lille, du Paris SG, de l'OL et de l'AS Monaco.

Jean-Michel Aulas, le grand patron rhodanien, a été interrogé à ce sujet par l'AFP. « Oui, je pense que c'est durable, car les quatre clubs en questions ont des stades de qualités, des investisseurs de qualité, c'est important dans le foot moderne. Ils ont des traditions de performances qui font qu'on va les retrouver à nouveau dans les rankings européens », a-t-il expliqué. Vous noterez donc que l'Olympique de Marseille, pourtant 5e de Ligue 1, ne fait pas partie de ce quatuor.

Lille, le favori d'Aulas

Dans la foulée, JMA s'est encore plus expliqué : « cette année, les choses arrivent, car il y a eu tout un tas d'événements. Le PSG a continué d'investir, mais n'a pas pu débuter le championnat dans de bonnes conditions, car le championnat avait été arrêté, un peu comme Lyon d'ailleurs. On voit que Monaco a beaucoup investi et a trouvé une forme de stabilité avec une équipe qui comporte beaucoup d'individualités de haut niveau. Lille réussit un parcours phénoménal qui en fait le favori n° 1 du championnat avec trois points d'avance, même si Paris a les atouts les plus importants. Lyon s'est structuré depuis cinq ans pour faire partie des meilleures équipes européennes et françaises. Nous avons toujours été présents et nous allons continuer par des investissements qui sont lourds ».

Toutefois, il convient d'expliquer aussi que cette idée de top 4 reste dans l'imaginaire, puisque ce sont juste des clubs pouvant faire office de locomotives pour le championnat de France. En effet, pour le moment, seul deux clubs et demi sont qualifiés pour la C1. On peut aussi observer que le Big Four en Angleterre a beaucoup changé ces dernières années à tel point qu'il s'est transformé en Big 6. Mais cette nouvelle sortie du président Aulas ne devrait pas du tout plaire aux fans de l'Olympique de Marseille, qui n'ont pas besoin de cela pour détester leur meilleur ennemi.