L1 : Nantes accroché in extremis par Saint-Étienne

Nantes pensait décrocher son premier succès de l’année, mais il faudra encore patienter. Après deux matches nuls arrachés face à Lille (1-1) et Monaco (2-2) ces dernières semaines, les Canaris en ont enchaîné un troisième ce dimanche face à Saint-Étienne (1-1), mais cette fois pas avec la même saveur. Devant au tableau d’affichage pendant plus de 80 minutes, les hommes de Kombouaré ont finalement été rejoints en toute fin de match sur un missile de Boakye (87e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Nantes 17 18 -7 3 8 7 21 28 16 ASSE 17 18 -21 5 2 11 17 38

Avant, Moses Simon avait fait de même pour les Canaris. L’international nigérian avait ouvert le score en début de rencontre en profitant d’une erreur de relance de son ancien coéquipier Appiah pour allumer Larsonneur sans sommation (14e, 0-1). C’était à peu près tout dans cette rencontre assez pauvre, et presque plus intéressante pour ce qui se passait dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Au classement, Nantes patine et reste 15e avec 17 points, comme son adversaire du soir, l’ASSE, 16e et premier relégable.