Le PSG s'active pour se débarrasser de Sergio Ramos

La vague de départs qui se profile au Paris Saint-Germain s’annonce spectaculaire. Désireux de renouveler un effectif vieillissant et décevant, le club de la capitale a déjà ciblé les joueurs dont il aimerait se séparer. À commencer par Angel Di Maria, dont le contrat ne sera sans doute pas renouvelé. L’Argentin n’est pas le seul puisque deux de ses compatriotes, Mauro Icardi et Leandro Paredes, sont également visés. D’autres indésirables (Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Julian Draxler) figurent dans cette liste.

Mais tout ce petit monde sera difficile à déloger, notamment en raison des salaires confortables pratiqués dans la capitale. Le Parisien ajoute toutefois que Sergio Ramos fait lui aussi partie des joueurs à qui Paris cherche une porte de sortie. Récemment interrogé sur son avenir, le défenseur espagnol de 36 ans avait cependant affirmé son souhait de poursuivre l’aventure en France (il est sous contrat jusqu’en juin 2023).

Ramos, un échec retentissant

« J’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré », avait-il déclaré à Prime Video le 11 avril dernier. Un souhait qui s’annonce donc compliqué à exaucer. À 7,3 M€ par saison, Ramos sait très bien qu’il ne touchera sans doute pas mieux ailleurs, sauf que son bilan général est catastrophique.

La légende du Real Madrid n’est apparue qu’à huit reprises (la moitié comme titulaire) sous le maillot parisien cette saison, toutes compétitions confondues. Bien trop peu pour un élément payé autant et censé apporter son expérience dans les matches décisifs (0 rencontre de Ligue des Champions disputée cette saison !). Le PSG cherche donc logiquement à se débarrasser de son joueur. Reste à avoir si une option autre que la résiliation à l’amiable se présentera.