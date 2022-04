Le PSG veut mettre trois compatriotes à la porte !

La suite après cette publicité

On le sait, il risque d'y avoir du ménage du côté de la capitale cet été. Leonardo n'a pas le droit à l'erreur et va enfin devoir réussir à bâtir un effectif cohérent qui permette au futur entraîneur parisien de pouvoir prétendre au sacre final sur la scène européenne. Des départs sont donc à prévoir, avec de nombreux dossiers chauds comme ceux de Kylian Mbappé et Xavi Simons, tout comme il y aura aussi des arrivées.

Il y a aussi le cas Messi, qui n'a toujours pas réussi à trouver son rythme de croisière et qui, on peut le dire sans prendre trop de risques, est globalement décevant depuis son arrivée l'été dernier. Mais l'Argentin ne devrait a priori pas être concerné par le chantier estival, puisque selon l'Equipe, le leader de la Ligue 1 souhaite le conserver. Ce ne sera en revanche pas le cas de ses compatriotes.

La fin d'une ère

Effectivement, le média révèle que le club a l'intention de se débarrasser de sa colonie argentine et les trois autres joueurs originaires du pays sud-américain de l'équipe sont invités à faire leurs valises. Il y a d'abord Angel Di Maria qui devrait partir au terme de son contrat. L'ancien du Real Madrid souhaitait rester, mais l'état-major francilien ne voit pas les choses de cet œil là.

Quant à Mauro Icardi, sans surprise, on se dirige aussi vers un départ. Ou du moins, c'est ce qu'espère le club, clairement lassé par ses prestations assez médiocres et ses scandales extra-sportifs qui régalent la presse rose argentine. Enfin, Leandro Paredes est aussi un joueur qui a des chances de partir, notamment car il ne fait pas vraiment l'unanimité en interne en dehors du clan sud-américain. La fin du clan argentin à Paris donc...