EdF : les champions du monde 2018 en plein cauchemar

La pluie, mêlée aux confettis, n’avait pas cessé de tomber ce 15 juillet 2018 à Loujniki, et le ciel a fini par leur tomber sur la tête. Quatre ans et demi après le sacre mondial décroché par les Bleus en Russie, on recense chez les 23 titrés plus de dégringolades que de décollages, de coups du sorts que de coups de génies. Aujourd’hui, seuls 7 membres de l’épopée sont encore installés chez les Bleus. Les autres ont raccroché les crampons, cumulent les blessures récalcitrantes, se retrouvent embourbés dans des affaires judiciaires, ou sont tout simplement sur la pente glissante.

Capitaine de l’époque, Hugo Lloris avait fait le choix de dire stop aux Bleus après la désillusion vécue il y a un an face à l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b). Depuis, le portier de 36 ans a vu son statut s’étioler en club, à Tottenham, où il fait aujourd’hui office de doublure à Guglielmo Vicario. Titulaires intouchables devant lui, Raphaël Varane (30 ans et Samuel Umtiti (30 ans) mangent également leur pain noir. Le premier, absent 174 jours depuis son arrivée à Manchester United en 2021, est désormais condamné à un rôle de remplaçant aux yeux d’Erik ten Hag. Le second, malgré une jolie parenthèse à Lecce la saison passée, est toujours suivi de près par ses pépins physiques et n’a participé qu’à 186 minutes de jeu cette saison en Ligue 1 avec le LOSC.

Paul Pogba symbole de la dégringolade

Si prompt à éclairer les rencontres de l’équipe de France en 2018, Paul Pogba est aujourd’hui plongé dans le noir total. Et ce ne sont pas ses récentes affaires judiciaires qui devraient favoriser son retour au premier plan. Victime de menaces et de tentatives d’extorsions en 2022, «la Pioche» avait également été contrôlé positif à la testostérone le 11 septembre dernier, avant de voir une suspension de 4 ans être requise contre lui par le parquet antidopage italien. Malgré lui, il est un peu le symbole de la disgrâce de cette génération 2018. Dans d’autres proportions, son indissociable partenaire, N’Golo Kanté, a lui aussi traversé des zones de turbulences ces dernières saisons.

Au terme d’une saison blanche avec Chelsea l’an passé (il a manqué 38 matches en raison d’une blessure à l’aine, puis à l’ischio), l’international tricolore a fait le choix de rallier l’Arabie saoudite, où il tente de se refaire une santé aux côtés de Karim Benzema à Al-Ittihad. De quoi retrouver le groupe France ? Pas certain. Corentin Tolisso, auteur d’un quart de finale brillant face à l’Uruguay en 2018, et Steven Nzonzi, rayonnant lors de la finale contre la Croatie, ont aussi scellé leur sort en Bleus. Le premier, bien loin du rendement de ses plus belles heures, patine aujourd’hui dans un OL en quête de reconstruction. Le second, titulaire sporadique à Konyaspor, joue le maintien en Turquie.

Ils ont dit adieu à l’équipe de France

Doublures respectives de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en Russie, Djibril Sidibé (31 ans) et Benjamin Mendy (29 ans) ont vu leur livre bleu se conclure il y a déjà un bon moment. Le droitier, qui évolue désormais à l’AEK Athènes, n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2019, tandis que le gaucher, passé par la case prison et absent des terrains entre août 2021 et septembre 2023 pour l’affaire de présumés viols et agression sexuelles (il a depuis été acquitté), tente aujourd’hui de se relancer à Lorient, avant-dernier de Ligue 1. Lui aussi avait dû se contenter d’un rôle de second, voire même de troisième couteau au Mondial. Florian Thauvin (30 ans), qui n’a plus connu la moindre sélection depuis une rencontre face à Andorre (0-4), en juin 2019, au cours de laquelle il avait inscrit son premier et dernier but en Bleus, peine à réitérer ses performances marseillaises du côté de l’Udinese. Depuis son arrivée il y a un an en Italie, le Français n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises.

Trois, comme le nombre de matches disputés par Thomas Lemar cette saison en Liga. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en septembre face à Valence, l’ancien Monégasque n’entrait déjà plus dans les plans de Didier Deschamps ces derniers mois. S’il ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire à part entière à l’Atlético de Madrid, le milieu de 28 ans pourrait bien se relancer vu son âge, mais certainement ailleurs que dans la capitale espagnole. Également victime de deux grosses blessures au genou depuis la saison dernière, Nabil Fekir (30 ans) est dans le dur. Malgré un transfert avorté à Liverpool en 2018, le Français avait su faire table rase pour enchaîner les saisons de haut vol avec le Betis, avant de se retrouver bloqué dans cette spirale négative depuis des mois. Revenu en décembre, il a finalement rechuté et ne rejouera plus de l’année 2023. Une situation semblable à celle de Presnel Kimpembe, dont le retour a encore été repoussé. Écarté des terrains depuis le mois de février en raison d’une rupture du tendon d’Achille comme Lemar, l’international tricolore était attendu pour janvier. Il n’en sera rien puisqu’il devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale dans les semaines à venir. Enfin, Adil Rami, Blaise Matuidi et Steve Mandanda ont déjà mis un terme à leur carrière internationale. Si le dernier évolue toujours à Rennes malgré ses 38 ans, les deux autres ont quant à eux coupé avec le football.

Ils sont rescapés

Tube de l’été et star en devenir à l’époque, Kylian Mbappé a finalement tenu toutes ses promesses. Déjà nommé capitaine des Bleus à 24 ans, le Parisien a propulsé sa sélection vers une nouvelle finale de Coupe du Monde il y a un an, et confirmé qu’il était bien fait d’un métal particulier. Sans l’ombre d’un doute, il deviendra un jour le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Mais en attendant, il reste 3e avec 46 réalisations, derrière Thierry Henry et Olivier Giroud. Le dernier nommé, aujourd’hui âgé de 37 ans mais toujours aussi performant avec l’AC Milan, ne semble d’ailleurs pas enclin à lever le pied. Il sera bien du voyage en Allemagne dans 6 mois, ce qui constituera sera sûrement sa dernière danse avec les Bleus.

Même son de cloche pour Antoine Griezmann, désigné meilleur joueur de Liga 2022-2023 par le quotidien AS ces derniers jours. L’attaquant de l’Atlético de Madrid poursuit sa saison sur des bases affamées et restera un pion essentiel de Didier Deschamps à l’Euro. Si eux ne sont pas assurés de bénéficier d’une place de titulaire, ils devraient tout de même faire partie de l’aventure allemande. Abonnés à l’équipe de France depuis 2018, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Benjamin Pavard performent avec le PSG et l’Inter Milan cette saison (le dernier vient de revenir de blessure après des débuts prometteurs). Pas du style à bousculer l’ordre établi, encore moins à quelques mois d’une grosse échéance, Didier Deschamps les convoquera très probablement. Ce sera également le cas du discret Alphonse Areola (30 ans), satisfait de son rôle de troisième gardien en Bleus. Malgré un rôle de second rang déjà en 2018, il est sûrement le seul à ne pas avoir vu sa présence être remise en question quatre ans et demi après.