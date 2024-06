Le Bayer Leverkusen a pris une décision finale pour Jonathan Tah

Si Jonathan Tah est certain de ne pas disputer les huitièmes de finale de l’Euro 2024 avec l’Allemagne contre le Danemark (dimanche, 21h) en raison d’une suspension, son avenir en club est quant à lui encore loin d’être résolu même si de nouveaux éléments sont venus s’ajouter au dossier à en croire les indiscrétions de Sky Germany. Auréolé d’un titre de champion d’Allemagne, le défenseur allemand intéresse grandement le Bayern Munich, désireux de se renforcer en défense centrale cet été. Jusqu’ici réticent à l’idée de se séparer de l’un de ses cadres, le Bayer Leverkusen semble désormais résigner à le céder.

Cible prioritaire des Bavarois, le joueur de 28 ans a manifesté son intention de changer d’air et s’est mis d’accord avec la formation munichoise. De ce fait, une prolongation de contrat n’est plus à l’ordre du jour et le club rhénan ne compte pas le laisser partir libre, lui dont le contrat arrivera à son terme en juin 2025. Selon le média allemand, les négociations entre les deux parties ont repris de plus belle. Pour rappel, le Bayer Leverkusen a fixé le prix de départ de l’international allemand entre 40 et 45 millions d’euros. Une somme qui paraît bien trop importante actuellement pour le Bayern Munich qui va devoir se montrer convaincant pour faire baisser son prix.