Serie A : Sassuolo retrouve le chemin de la victoire face à Vérone

La formation de Roberto De Zerbi gagne enfin en championnat face à l'Hellas Vérone (3-2), à l'occasion de la 27e journée de Serie A. Les locaux passent ainsi devant leur adversaire du jour, à la huitième place de la Serie A. C'est Domenico Berardi qui s'est montré dangereux le premier en percutant à droite dès l'entame, avant d'entrer dans la surface et de trouver d'un extérieur Gregoire Defrel. Celui-ci a fixé, puis remisé le ballon en retrait, dans l'arc de cercle, où Manuel Locatelli est arrivé lancé pour loger une frappe sur la gauche de Marco Silvestri (1-0, 4e). Antonin Barak a voulu répondre moins de dix minutes plus tard (12e) et Silvestri a enlevé le but du break à Francesco Caputo (19e).

Domenico Berardi a ensuite fait passer un nouveau frisson, mais c'est Darko Lazovic qui a eu le dernier mot dans ce premier acte, en égalisant de près (1-1, 43e). Un avantage de courte durée puisqu'au retour des vestiaires Filip Djuricic a tout de suite remis Sassuolo devant (2-1, 51e). Mattia Zaccagni a pensé répliquer à son tour, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu (60e). Tandis que Domenico Berardi s'est essayé à un coup franc direct (65e). Vérone est enfin revenue par Gianmarco Ferrari (2-2, 79e), mais Sassuolo a riposté du tac au tac par l'intermédiaire de Hamed Traore (3-2, 81e). Les Neroverdi mettent fin à une série de trois rencontres sans victoire en championnat.