Barça : Dani Olmo affiche ses ambitions pour 2025

Recrue phare du FC Barcelone cet été, Dani Olmo est revenu sur cette année 2024 pour Sport. L’international espagnol a notamment évoqué la victoire à l’Euro et son retour tant attendu dans son club formateur, après divers passages à Zagreb et à Leipzig. Sous les ordres de Hansi Flick, il est épanoui et s’est déjà montré décisif en inscrivant six buts en 15 rencontres, toutes compétitions confondues.

« Mes moments marquants en 2024 ? Mon retour à la maison, mon premier but pour le Barça, revoir ma famille dans les tribunes… Ce sont des moments pour lesquels je serai toujours reconnaissant, a-t-il indiqué avant d’évoquer ses ambitions pour 2025. J’espère, pour la nouvelle année, la santé, pour ma famille, pour moi et pour tout le monde… Et aussi le succès. Avec le Barça et avec l’équipe nationale. Gagner des titres (Supercoupe d’Espagne, Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions). » Reste à savoir s’il pourra accomplir ses objectifs avec le club blaugrana, lui dont l’inscription en Liga n’a pas encore été finalisée.