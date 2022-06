Mesut Özil souhaite terminer sa carrière à Fenerbahçe

Dans la tourmente à cause d'une relation tendue avec sa direction, Mesut Özil est mis de côté depuis le mois de mars par Fenerbahçe. Sur Twitter, le milieu offensif a pourtant réitéré son envie de terminer sa carrière dans son club de cœur : «ces derniers jours, il est devenu nécessaire pour moi de faire une déclaration concernant les allégations faites sur ma carrière. J'ai réalisé mon objectif de carrière en signant un contrat de 3,5 ans avec Fenerbahçe, mon amour de jeunesse, sans même recevoir de salaire pendant les 6 premiers mois.»

«Je le souligne et le répète encore une fois, je ne terminerai pas ma carrière dans une autre équipe que Fenerbahçe. Mon seul objectif est de porter le maillot de Çubuklu pendant toute la durée de mon contrat. Cette décision est très claire et définitive. Si la direction prend une décision à mon égard, je ne ferai que respecter ce comportement. Je travaillerai dur et je me tiendrai toujours prêt. Comme je l'ai toujours dit, Fenerbahçe est la chose la plus importante. Avec amour et respect aux grands fans de Fenerbahçe.»