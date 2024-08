Jeux Olympiques : la France s’incline face à l’Espagne dans une finale folle et se contentera de la médaille d’argent

L’équipe de France avait rendez-vous avec son histoire ce vendredi lors de la finale des Jeux Olympiques. 40 ans après la génération dorée emmenée par Guy Lacombe, la formation de Thierry Henry pouvait obtenir la médaille d’or dans ce tournoi, à domicile, et face à l’Espagne. Dans un Parc des Princes plutôt plein, la France se présentait avec son onze type et son trio offensif Lacazette, Mateta et Olise. En face, la Roja emmenée par Fermín López avait un coup à jouer après avoir réussi à sortir le Maroc lors des demi-finales. On s’attendait donc à un match assez ouvert entre deux équipes qui ont montré de belles qualités offensives. Et tout commençait très bien pour la France.

Dans un début de rencontre largement en la faveur d’Alexandre Lacazette et sa bande, l’Espagne semblait multiplier les erreurs. La France, bien en place, allumait la première mèche par l’intermédiaire d’Enzo Millot. Une frappe sans aucun danger à priori mais suffisante pour tromper Arnau Tenas, le portier du PSG. Dans son stade, le gardien espagnol était coupable d’une grossière faute de main qui permettait aux Bleuets d’ouvrir le score (1-0, 11e). Un début de rencontre idéal dans cette finale. Mais ce but réveillait complètement l’Espagne et surtout endormait la France qui faisait preuve d’un attentisme en défense. Et cela ne pardonnait pas à ce niveau.

La France a tout tenté

En quelques minutes seulement, l’Espagne assommait entièrement l’équipe de Castello Lukeba. C’est d’abord Fermin Lopez qui égalisait en profitant d’un marquage complètement inexistant des Bleuets (1-1, 18e). Le milieu du Barça trompait Restes d’une frappe du droit. Et il ne s’arrêtait pas là, puisque dans la foulée, sur un centre mal renvoyé par la défense française, le jeune attaquant espagnol s’offrait un doublé (2-1, 25e) pour son 6e but dans la compétition. Absolument à côté, la France encaissait un nouveau but quelques minutes plus tard. Cette fois, c’est Alex Baena qui envoyait un coup franc sublime dans la lucarne d’un Guillaume Restes immobile (3-1, 28e).

Un but qui refroidissait complètement le Parc des Princes et qui provoquait la colère d’un Thierry Henry qui reprochait notamment à Lacazette de ne pas prendre la profondeur. Au retour des vestiaires, l’ancien coach d’Arsenal faisait des choix forts en sortant Lacazette et Chotard (52e) pour Kalimuendo et Akliouche. Des choix qui payaient puisque la France dominait clairement sans pour autant trouver la faille dans un premier temps. Arnau Tenas repoussait les tentatives françaises. Mais il finissait par concéder un but dans les dix dernières minutes sur un coup franc d’Olise, dévié par Akliouche (2-3, 80e). De quoi offrir une fin de match folle.

La France devra se contenter de l’argent

Après avoir multiplié les offensives sans succès, la France pensait concéder une terrible défaite dans cette finale. Mais c’était sans compter sur Kalimuendo qui, sur l’un des derniers corners du match, obtenait un penalty. L’attaquant rennais tombait après avoir été ceinturé par le défenseur. Jean-Philippe Mateta ne tremblait pas et égalisait dans les dernières secondes (3-3, 90e+4). L’Espagne tentait ensuite de réagir avec une frappe de Benat Turrientes qui venait fracasser la barre de Restes (90e+7). Mais les deux équipes filaient en prolongations.

Trente minutes en plus pour faire la différence donc. Mais malgré, un scénario qui pouvait remotiver les Bleuets et enfoncer l’Espagne, c’est bien la formation de Santiago Denia qui marquait pour reprendre l’avantage. Sergio Camello se jouait de Guillaume Restes d’un sublime lob qui permettait aux siens de croire plus que jamais au titre (4-3, 100e). Malgré des dernières tentatives et l’entrée tardive de Rayan Cherki, la France ne parvenait pas à revenir. Au contraire, Camello scellait la victoire des siens dans les dernières secondes (5-3, 120e). La France s’incline donc dans cette finale olympique. L’Espagne, après l’Euro, prend aussi la médaille d’or de ces JO 2024. Les Bleuets devront se contenter de la médaille d’argent.