L’AC Milan veut sacrifier Théo Hernandez et Rafael Leão !

Depuis son dernier titre de champion d’Italie en 2022, l’AC Milan peine à trouver une certaine forme de continuité. Marqué par une instabilité à tous les étages de l’organigramme, le club milanais essaye tant bien que mal de se renouveler. Sportivement, cette saison, sous les ordres de Paulo Fonseca puis de Sérgio Conceição, l’AC Milan n’a pas vraiment brillé. Vainqueur récent de la Supercoupe d’Italie, le club pointe à la 8e place du classement de Serie A et est surtout mal embarqué lors des barrages de Ligue des champions avec une défaite lors du match aller face au Feyenoord Rotterdam (0-1).

Pourtant, cet hiver, le club a tenté de se relancer en se montrant actif sur le marché des transferts. La direction emmenée par Zlatan Ibrahimovic, qui a donc cédé Ismael Bennacer à l’OM, a enregistré les arrivées de Warren Bondo, Kyle Walker, Luka Romero, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil et le gros coup Joao Felix. L’attaquant portugais, à l’arrêt dans sa carrière depuis plusieurs années, reste un attaquant talentueux qui peut faire mal lorsqu’il est en confiance. Justement, depuis son arrivée, il semble avoir gagné la confiance de son coach Sérgio Conceição.

Leao et Hernandez sacrifiés ?

Déjà titulaire à deux reprises (sur ses 3 premiers matches), l’attaquant de 25 ans a trouvé la faille à une reprise. Et alors qu’il n’est que prêté sans option d’achat par Chelsea, son avenir va encore poser question dans les prochains mois. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’ancien de l’Atlético de Madrid souhaite déjà rester à Milan la saison prochaine. Et c’est visiblement la volonté du board milanais qui se voit bien le relancer. Le club italien cherche déjà des formules pour le conserver, car c’est évidemment un dossier épineux.

Le quotidien italien explique que l’AC Milan souhaite négocier un prêt jusqu’en juin 2026 avec une option d’achat cette fois-ci. Mais le joueur a coûté 50 millions à Chelsea il y a moins d’un an et les Blues voudront donc récupérer leur mise. Dans ce sens, Milan est prêt à se séparer de Rafael Leao et Théo Hernandez dès cet été pour faire rentrer du cash et ainsi s’aligner sur les exigences de Chelsea. Les deux joueurs sont convoités et ont une grosse valeur marchande, la plus grande de l’effectif. De son côté, Joao Felix a déjà expliqué en interne que le contexte milanais allait lui permettre de redevenir le joueur qu’il était à Benfica. Simple parole en l’air ou certitude ? L’avenir nous le dira.