Fenerbahçe : José Mourinho dézingue la rumeur Cristiano Ronaldo

José Mourinho met fin à la rumeur Cristiano Ronaldo à Fenerbahçe. L’ancien entraîneur du Real Madrid était de passage en conférence de presse après l’écrasante victoire de ses hommes (6-2) sur la pelouse de Kayserispor, et il en a profité pour mettre une clim aux supporters stambouliotes dans le 'dossier CR7'. « Les rumeurs concernant Cristiano Ronaldo à Fenerbahçe sont ridicules », a lâché le technicien portugais de 61 ans, à propos de son compatriote.

La suite après cette publicité

«Cristiano pourrait venir à Istanbul pour manger parce que c’est juste au milieu de la route entre l’Arabie saoudite et le Portugal. Ou peut-être qu’il viendra voir son vieil ami José, on pourra manger à mon hôtel !», s’est exclamé le Special One. Le dossier semble donc bouclé, Cristiano Ronaldo ne foulera donc sûrement jamais les pelouses de Süper Lig, mais l’invitation est lancée.