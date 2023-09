L’avis tranché de Thierry Henry sur Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Souvent remis en question malgré des résultats avec peu d’équivalents depuis 10 ans, Didier Deschamps garde un appui de taille en la personne de Thierry Henry. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce vendredi, le nouveau sélectionneur des Bleuets a été appelé à commenter le travail opéré par son ex-coéquipier en Bleus. Et pour lui, le constat est sans appel : DD fait partie du gratin.

«Partout où il va, il gagne. Énorme respect, on me disait 'ouais, c’est peut-être la chance'… Non, ce n’est pas de la chance, a-t-il insisté. En tant que joueur il gagne, en tant que coach il gagne. Il a un savoir-faire dans le management, il sait gérer les joueurs, il sait comment leur parler. Il arrive à rassembler des joueurs qui jouent dans des systèmes différents en club, et à les convaincre de changer de position en sélection pour le bien de l’équipe. »