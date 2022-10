Shakhtar Donetsk-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte le Shakhtar Donetsk ce mardi à 21h au Stadion Wojska Polskiego (Varsovie), à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des champions, un match commenté en direct sur notre site. Avec trois victoires en autant de matchs, les coéquipiers de Carlo Ancelotti ont l’opportunité de se rapprocher encore plus d’une qualification en huitièmes de finale et de faire le plein de conscience avant le Clasico, dimanche. Le Shakhtar est deuxième avec 4 points devant Leipzig (trois points).

Et pour cette rencontre européenne, le technicien italien a fait tourner son effectif. Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger et Mendy complètent la défense madrilène tandis qu’Eden Hazard est titulaire aux côtés de Benzema et Rodrygo en attaque. Vinicius est sur le banc.

Les compositions :

La composition du Real Madrid : Lunin - Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Valverde - Hazard, Rodrygo, Benzema

La composition du Shakhtar : Trubin – Mykhaylichenko, Matviyenko, Bondar, Konoplia – Stepanenko - Mudryk, Sudakov, Bondarenko, Traoré - Zubkov

